Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
Звичка починати день із “Говорить Київ!” міцно вкоренилася в житті багатьох українців. Звучання мелодії “Реве та стогне…” щоранку нагадувало, що час прокидатися й починати новий день.
Із початком війни Українське радіо стало не лише джерелом інформації, а й порятунком для тих, хто залишався в окупації або під обстрілами, не маючи інших шляхів до новин.
“Цього року Українське радіо – найпопулярніше розмовне радіо України та флагман Суспільного Мовлення – святкує століття від початку мовлення”, – повідомляє пресслужба.
Українське радіо залишається голосом, що об’єднує покоління слухачів у моменти радості та випробувань, а нова марка стане символом історичної ролі, яку воно відіграє в житті країни.