Українське радіо, що стало голосом єдності та надії, відзначає столітній ювілей разом із новим випуском марки.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Звичка починати день із “Говорить Київ!” міцно вкоренилася в житті багатьох українців. Звучання мелодії “Реве та стогне…” щоранку нагадувало, що час прокидатися й починати новий день.

Із початком війни Українське радіо стало не лише джерелом інформації, а й порятунком для тих, хто залишався в окупації або під обстрілами, не маючи інших шляхів до новин.

“Цього року Українське радіо – найпопулярніше розмовне радіо України та флагман Суспільного Мовлення – святкує століття від початку мовлення”, – повідомляє пресслужба.

Українське радіо залишається голосом, що об’єднує покоління слухачів у моменти радості та випробувань, а нова марка стане символом історичної ролі, яку воно відіграє в житті країни.