Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Звичка починати день із “Говорить Київ!” міцно вкоренилася в житті багатьох українців. Звучання мелодії “Реве та стогне…” щоранку нагадувало, що час прокидатися й починати новий день.

Із початком війни Українське радіо стало не лише джерелом інформації, а й порятунком для тих, хто залишався в окупації або під обстрілами, не маючи інших шляхів до новин.

“Цього року Українське радіо – найпопулярніше розмовне радіо України та флагман Суспільного Мовлення – святкує століття від початку мовлення”, – повідомляє пресслужба.

Українське радіо залишається голосом, що об’єднує покоління слухачів у моменти радості та випробувань, а нова марка стане символом історичної ролі, яку воно відіграє в житті країни.

  • “Укрпошта” розширила список заборонених до відправлення посилок.
  • Укрпошта випустила марку, присвячену спецпідрозділу “Kraken”.
  • СБУ: Затримано групу молодиків, які намагалися знищити гелікоптер ЗСУ та електропідстанції.