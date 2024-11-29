Усі три діючі атомні електростанції України в четвер вранці знизили обсяги виробництва електроенергії. Це сталося на тлі нових атак на енергетичну інфраструктуру, які збільшили ризики для безпеки ядерних об'єктів країни.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

“Удруге за менш ніж два тижні Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС були змушені знизити потужність як запобіжний захід під час активних воєнних дій у регіоні”, – повідомив очільник МАГАТЕ.

За його словами, на всіх дев’яти енергоблоках діючих АЕС України знижено рівень виробництва. Один із реакторів Рівненської АЕС був повністю відключений від мережі.

При цьому Хмельницька атомна станція втратила доступ до двох ліній електропередач, хоча всі станції, як і раніше, отримують живлення від зовнішньої енергомережі.

“Енергетична інфраструктура України є надзвичайно крихкою та вразливою, що створює значний ризик для ядерної безпеки”, – наголосив Гроссі.

Відомо, що удари по об’єктах енергетичної інфраструктури, від яких залежать АЕС, вплинули на їхню роботу, хоча прямих пошкоджень станцій не зафіксовано.

У вересні та жовтні представники МАГАТЕ здійснили візити на сім підстанцій, які підтримують роботу АЕС. Згідно з висновками агентства, попередні обстріли завдали значної шкоди цим об’єктам, що призвело до зниження здатності енергосистеми забезпечувати безперебійну роботу атомних станцій.

Міжнародне агентство з атомної енергії продовжує моніторинг ситуації, оцінюючи наслідки атак для інфраструктури, яка критично важлива для забезпечення ядерної безпеки України.

У своїй заяві Гроссі закликав до максимальної стриманості у зонах, де розташовані ядерні об’єкти.

“МАГАТЕ продовжить робити все можливе, щоб мінімізувати ризик ядерного інциденту в умовах цієї трагічної війни”, – додав він.

Очільник МАГАТЕ не вказав на Росію як державу, що здійснює обстріли, але такі дії продовжують створювати серйозну загрозу для енергетичної стабільності та безпеки в Україні.