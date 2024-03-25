Голова СБУ Василь Малюк сказав, що видобуток і переробка нафти в РФ скоротилася на 12% і пообіцяв нові удари.

Про це очільник Служби безпеки України заявивив в інтерв’ю для ICTV.

“Відбувся ряд вдалих, відповідних реалізацій по території ворога. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їх бюджету і левова частина їх військового бюджету”, — зазначив очільник спецслужби.

За словами Малюка, завдання СБУ — максимально “мінімізувати ці надходження до бюджету і автоматично десь перекрити кисень пану Путлєру”.

Також він зазначив, що ряд успішних операцій провели відповідними дальнобійними дронами. Подробиці про “бойових пташок” він відмовився розкривати.

Голова СБУ нагадав, що з 1 березня Росія офіційно повністю зупинила експорт бензину.

“Ми продовжуємо працювати, а країна-бензоколонка продовжує палати”, — зіронізував голова української спецслужби.

З-поміж усього, Малюк зазначив, що поряд з СБУ на цьому напрямку успішно працюють й інші складові Сил оборони: Головне управління розвідки, Сили спецоперацій та інші підрозділи.

Нагадаємо, одна з останніх атака була на Куйбишевський НПЗ у Самарській області.

Завод призупинив роботу 23 березня.