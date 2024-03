Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW). Там проаналізували повідомлення росЗМІ, які посилаються на військові джерела, пише OBOZ

Так, у РФ формують мобільні вогневі групи в складі невказаних загальновійськових армій, а також військово-повітряних і сил ППО для боротьби з дронами. За аналогією з українськими такими групами росіяни хочуть оснастити їх тепловізорами, системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) та кулеметами, встановленими на пікапах. Де саме ЗС РФ мають намір зосередити свої групи, а також про їхній розмір та ешелон російські медіа не повідомили.

Аналітики ISW зазначили, що російські військові зіштовхуються із загрозами українських безпілотників як на окупованій території України, так і в Росії на нафтопереробних заводах й інших критично важливих інфраструктурах, що підтримують військові зусилля агресора.

“Неясно, чи зможуть ці мобільні групи захистити територію, на яку націлені БПЛА. Їхній опис схожий на українські тактичні мобільні вогневі групи, які Україна почала масштабно розгортати навесні 2023 року для захисту від регулярних ударів російських дронів “Shahed-136/131”, – йдеться у зведенні.

За словами експертів, українські сили вже давно завдають дронових ударів по російським об’єктах на окупованих територіях, і рішення російського військового командування сформувати мобільні вогневі групи, ймовірно, є відповіддю на недавню активізацію ударів БПЛА по російських нафтопереробних заводах у лютому та березні.

Також повідомляється, що міністерство енергетики РФ працює з розгвардією над розміщенням систем ППО “Панцир-С1” на стратегічних енергетичних об’єктах всередині Росії. Але російські ультранаціоналісти скаржаться, що бюрократія та кремлівський пріоритет у захисті критично важливих об’єктів на околицях Москви й Санкт-Петербурга перешкоджає цим зусиллям.

На думку аналітиків, формування мобільних вогневих груп вказує на те, що Росія, можливо, не зможе розгорнути звичайні системи ППО, такі як “Панцир-С1” або С-300/400, на всіх критично важливих об’єктах на заході країни. З більшою ймовірністю Кремль розміщуватиме мобільні групи на окупованій частині України, де порівняно менше повітряного простору для прикриття та менше можливих векторів польоту українських БПЛА, ніж на заході РФ.

“Російські війська мають труднощі з належним розгортанням систем ППО малої дальності вздовж передбачуваних векторів польоту українських дронів. Вони навіть не змогли прикрити важливі потенційні цілі в “добре захищених” районах усередині РФ. Тож масове розгортання мобільних вогневих груп по всій західній Росії може створити аналогічні проблеми для російських сил, оскільки вони не зможуть виставити групи у достатньому масштабі”, – оцінив ISW.

Бельгія виділить Україні 100 мільйонів євро на обслуговування F-16

Польща підняла в небо винищувачі: в повітряному просторі чергують літаки

Під прицілом ракет: у трьох областях України лунали вибухи