Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Унаслідок ударів виникли пожежі на виробничих потужностях “Рязанської нафтопереробної компанії” та на нафтоперекачувальній станції “Рязань”.

Також було уражено завод мікроелектроніки “Кремній Ел” у Брянську — одне з ключових підприємств російської мікроелектронної промисловості.

Завод “Кремній Ел” виробляє мікросхеми та компоненти, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння:

  • ракетних комплексах “Тополь-М” і “Булава”;
  • зенітних ракетних системах С-300 та С-400;
  • бортовій електроніці бойових літаків.

Результати ураження уточнюються.

“Систематичне та цілеспрямоване ураження об’єктів, що забезпечують окупаційну армію рф пально-мастильними матеріалами та військовою технікою триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України”, — наголосили у Генштабі.