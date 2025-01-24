Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Унаслідок ударів виникли пожежі на виробничих потужностях “Рязанської нафтопереробної компанії” та на нафтоперекачувальній станції “Рязань”.
Також було уражено завод мікроелектроніки “Кремній Ел” у Брянську — одне з ключових підприємств російської мікроелектронної промисловості.
Завод “Кремній Ел” виробляє мікросхеми та компоненти, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння:
- ракетних комплексах “Тополь-М” і “Булава”;
- зенітних ракетних системах С-300 та С-400;
- бортовій електроніці бойових літаків.
Результати ураження уточнюються.
“Систематичне та цілеспрямоване ураження об’єктів, що забезпечують окупаційну армію рф пально-мастильними матеріалами та військовою технікою триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України”, — наголосили у Генштабі.
- Сили оборони України знищили радіолокаційну техніку окупантів у Бєлгородській області
- Морські дрони СБУ атакували російські вертольоти, літаки та баржу в Керченській бухті
- У Силах безпілотних систем офіційно підтвердили ураження хімзаводу в Брянській області