У ніч на 24 січня безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, вразили об’єкти, що забезпечують російську окупаційну армію.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Унаслідок ударів виникли пожежі на виробничих потужностях “Рязанської нафтопереробної компанії” та на нафтоперекачувальній станції “Рязань”.

Також було уражено завод мікроелектроніки “Кремній Ел” у Брянську — одне з ключових підприємств російської мікроелектронної промисловості.

Завод “Кремній Ел” виробляє мікросхеми та компоненти, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння:

ракетних комплексах “Тополь-М” і “Булава”;

зенітних ракетних системах С-300 та С-400;

бортовій електроніці бойових літаків.

Результати ураження уточнюються.