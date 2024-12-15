Про це повідомляє “Мадяр”.
За цією інформацією, ліквідація військових КНДР, яких Росія залучає в боях у Курській області — це спільна робота пілотів FPV-дронів Птахів 414 оп, Магури, 95 ДШВ, 36 бригади морпіхів, 1 та 17 танкових.
Нагадаємо, напередодні ГУР повідомило, що в Курській області санітарні та безповоротні втрати північнокорейських і російських військових станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 осіб.
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