Військові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових в Курській області після суботніх штурмів.

Про це повідомляє “Мадяр”.

За цією інформацією, ліквідація військових КНДР, яких Росія залучає в боях у Курській області — це спільна робота пілотів FPV-дронів Птахів 414 оп, Магури, 95 ДШВ, 36 бригади морпіхів, 1 та 17 танкових.

Нагадаємо, напередодні ГУР повідомило, що в Курській області санітарні та безповоротні втрати північнокорейських і російських військових станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 осіб.