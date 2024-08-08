Громадяни України зі статусом міжнародного захисту можуть подавати заявки на бюджетні місця в державних вишах Латвії.

Про це йдеться на сайті Омбудсмена Латвії.

Офіс Омбудсмена повідомляє про випадок, коли громадянці України з міжнародним захистом відмовили у бюджетному місці в латвійському виші, посилаючись на її статус іноземки, незважаючи на успішне складання іспитів.

Закон “Про підтримку громадянських мешканців України” встановлює винятки для українців та їхніх сімей, які отримали міжнародний захист у Латвії, від загальних норм Закону “Про вищі школи”.

Він дозволяє навчальним закладам надавати знижки на оплату навчання для громадян України та надає їм право на конкурсне отримання бюджетних місць.