Про це йдеться на сайті Омбудсмена Латвії.
Офіс Омбудсмена повідомляє про випадок, коли громадянці України з міжнародним захистом відмовили у бюджетному місці в латвійському виші, посилаючись на її статус іноземки, незважаючи на успішне складання іспитів.
Закон “Про підтримку громадянських мешканців України” встановлює винятки для українців та їхніх сімей, які отримали міжнародний захист у Латвії, від загальних норм Закону “Про вищі школи”.
Він дозволяє навчальним закладам надавати знижки на оплату навчання для громадян України та надає їм право на конкурсне отримання бюджетних місць.
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