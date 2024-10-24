Про це повідомляє DW із посиланням на нові дані Федерального інституту демографічних досліджень (BIB).
За результатами опитування, показник зайнятості серед українських біженців зріс майже вдвічі: з 16% улітку 2022 року до 30% у 2023 році. Однак 30% опитаних ще активно шукають роботу, зокрема через догляд за дітьми та необхідність отримання кваліфікації.
Особливо це стосується жінок із маленькими дітьми, у яких рівень зайнятості становить лише 22%. У той час як чоловіки менш залежні від сімейного становища.
Чому деякі біженці не влаштовуються на роботу
Більшість українських біженців, які не перебувають в активному пошуку роботи, заявляють, що причиною цього є відвідування мовних курсів чи недостатнє знання німецької мови (92%). Серед інших причин небажання шукати роботу – догляд за дітьми чи піклування про родичів (37%).
За словами Катаріни Шпіс (Katharina Spieß), директорки BIB та співавторки дослідження, результати свідчать про велику потребу у покращенні знання мови. Відвідавши курси, претенденти зможуть надалі вийти на ринок праці, впевнена вона.
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