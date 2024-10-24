Близько 1,1 млн українських біженців інтегруються на німецькому ринку праці швидше, ніж інші групи біженців.

Про це повідомляє DW із посиланням на нові дані Федерального інституту демографічних досліджень (BIB).

За результатами опитування, показник зайнятості серед українських біженців зріс майже вдвічі: з 16% улітку 2022 року до 30% у 2023 році. Однак 30% опитаних ще активно шукають роботу, зокрема через догляд за дітьми та необхідність отримання кваліфікації.

Особливо це стосується жінок із маленькими дітьми, у яких рівень зайнятості становить лише 22%. У той час як чоловіки менш залежні від сімейного становища.

Чому деякі біженці не влаштовуються на роботу

Більшість українських біженців, які не перебувають в активному пошуку роботи, заявляють, що причиною цього є відвідування мовних курсів чи недостатнє знання німецької мови (92%). Серед інших причин небажання шукати роботу – догляд за дітьми чи піклування про родичів (37%).

Серед українських біженців багато медпрацівників і робітників, яких бракує в Німеччині, проте лише невелика частина з них працює за фахом.

За словами Катаріни Шпіс (Katharina Spieß), директорки BIB та співавторки дослідження, результати свідчать про велику потребу у покращенні знання мови. Відвідавши курси, претенденти зможуть надалі вийти на ринок праці, впевнена вона.