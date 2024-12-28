Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що цьогоріч Україна значно розвинула власний оборонно-промисловий комплекс, а особливо позитивні зміни відбулися у галузі виробництва дронів.

Про це написав очільник оборонного відомства на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, 96,2% серед усіх безпілотників для Сил оборони склали у 2024 році саме вітчизняні дрони. Також Умєров запевнив, що завдяки замовленням Міноборони виготовлені в Україні дрони закривають ключові потреби воїнів, водночас зменшуючи залежність від поставок партнерів.

Як зазначив міністр оборони України, у 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали:

понад 1,5 мільйона FPV-дронів (разом з ДССЗЗІ);

ударні коптери-бомбери;

літаки-камікадзе;

розвідувальні дрони-крила;

далекобійні deepstrike-дрони.

“Такі цифри свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. Співпраця з вітчизняними підприємствами буде нашим пріоритетом і в 2025 році. Підтримуємо українську економіку та забезпечуємо воїнів найкращим озброєнням для перемоги”, – резюмує Умєров.

Нагадаємо, у листопаді українські інженери представили власні розвідувальні дрони, які вже випробовуються у бойових умовах і можуть стати альтернативою відомим коптерам Mavic. Але на відміну від китайських моделей, українські дрони створені спеціально для військових завдань і розроблені з урахуванням потреб фронту.