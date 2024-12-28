Про це написав очільник оборонного відомства на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, 96,2% серед усіх безпілотників для Сил оборони склали у 2024 році саме вітчизняні дрони. Також Умєров запевнив, що завдяки замовленням Міноборони виготовлені в Україні дрони закривають ключові потреби воїнів, водночас зменшуючи залежність від поставок партнерів.
Як зазначив міністр оборони України, у 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали:
- понад 1,5 мільйона FPV-дронів (разом з ДССЗЗІ);
- ударні коптери-бомбери;
- літаки-камікадзе;
- розвідувальні дрони-крила;
- далекобійні deepstrike-дрони.
“Такі цифри свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. Співпраця з вітчизняними підприємствами буде нашим пріоритетом і в 2025 році. Підтримуємо українську економіку та забезпечуємо воїнів найкращим озброєнням для перемоги”, – резюмує Умєров.
Нагадаємо, у листопаді українські інженери представили власні розвідувальні дрони, які вже випробовуються у бойових умовах і можуть стати альтернативою відомим коптерам Mavic. Але на відміну від китайських моделей, українські дрони створені спеціально для військових завдань і розроблені з урахуванням потреб фронту.
- Федоров: Україна має дрони, які здатні долати до 1800 кілометрів
- Українці можуть долучитися до захисту неба за допомогою застосунку ЄППО
- Український дрон ЕЛЬФ-П: інноваційна зброя проти російських безпілотників