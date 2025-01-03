Про це повідомляє польське Управління у справах іноземців.
Відомство зазначило, що отримало численні повідомлення про фальшиві листи, надіслані громадянам України. В управлінні наголосили, що вони не є авторами цих документів.
“У зв’язку з отриманими сигналами про фальшиві листи, надіслані громадянам України, Управління у справах іноземців роз’яснює, що воно не є автором закликів до військової служби”, — написали у відомстві.
Повістки, які видаються за офіційні листи від імені Управління у справах іноземців, містять не тільки заклик до проходження військової служби, але й погрози юридичною відповідальністю та екстрадицією.
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