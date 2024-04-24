Український журналіст видання «Вот так» Максим Шилін, який виїхав в Польщу у 2020 році розказав Суспільному про те, що насправді, на його думку, може означати те, що з 23 квітня консульства України тимчасово припинили надання послуг чоловікам призовного віку.

«Я спілкувався з народним депутатом від партії «Слуги народу», коли приймалися мобілізаційні поправки. Він зазначив, що не передбачено іншого механізму, окрім як приїхати в Україну і отримати цей документ фізично. Тобто, наскільки я розумію, я можу оновити свої дані в електронному кабінеті, який незабаром можна буде створити, але щоб отримати військовий квиток, мені треба буде приїхати в Україну. Але, можливо, ми ще не до кінця розуміємо, як це буде працювати, і можливо, будуть якісь роз’яснення від МЗС», — сказав журналіст.

Нагадаємо, українські консульства тимчасово призупинили консульські дії щодо громадян України призовного віку. У МЗС надали уточнені розʼяснення щодо подальшого порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

“Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна”, – наголошував очільник МЗС.

Крім того, в “Паспортному сервісі” повідомили, що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ.