З початку бойових дій на території Курської області РФ українські десантно-штурмові підрозділи завдали значних втрат противнику, знищивши майже вісім тисяч солдатів і значну кількість техніки.

Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що від початку операції в Курській області Росії втрати серед окупантів, включно з санітарними та безповоротними, становлять 7 980 осіб — еквівалент п’ятнадцяти батальйонів противника.

Окрім цього, українські десантники змогли знищити та пошкодити суттєву кількість ворожої техніки, серед якої було 58 танків, 162 бойових машини піхоти (БМП), 46 бронетранспортерів (БТР), 136 артилерійських систем та дві реактивні системи залпового вогню.

“Завдяки засобам радіоелектронної боротьби десантники ефективно подавили дію 9 874 ворожих fpv-дронів, зірвавши виконання їхніх завдань і значно ускладнивши роботу противника”, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, українські сили ліквідували в повітрі три ворожі вертольоти, включно з двома бойовими Ка-52 та одним Мі-8, і збили 146 безпілотників різних типів. У межах операції десантники також захопили в полон близько 300 російських військових і значну кількість трофейної техніки, включно з 9 танками, 4 БТР, 9 гарматами та 6 мінометами.