Українські військові з 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ провели успішну операцію, під час якої було взято в полон 11 російських військовослужбовців у Курській області.

Про це повідомляє пресслужба ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що полонені є колишніми ув’язненими, які підписали контракт з російською армією.

“Галицькі десантники поповнили обмінний фонд, взявши в полон ще 11 російських солдатів під час бою на Курщині”, – зазначили у ДШВ.

Згідно з повідомленням, російське командування відправило погано оснащених і недостатньо підготовлених військових для штурму населеного пункту, підконтрольного ЗСУ. Операція завершилася провалом: більшість окупантів була знищена, частина втекла, а ті, хто залишився, здалися в полон.

“Колишніх ув’язнених, яких кинули на штурм, командування покинуло на полі бою одразу після початку бою”, – наголосили у повідомленні.

Відео із розповідями полонених підтвердило, що вони мали завдання захопити населений пункт, де перебувають як військові ЗСУ, так і російське цивільне населення. Зустрівшись із українськими десантниками, вони вирішили здатися, щоб зберегти своє життя.

Українські військові продовжують фіксувати факти використання Росією колишніх ув’язнених у бойових діях, часто у ролі “гарматного м’яса”.