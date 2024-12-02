Про це повідомляє пресслужба ДШВ ЗСУ.
Зазначається, що полонені є колишніми ув’язненими, які підписали контракт з російською армією.
“Галицькі десантники поповнили обмінний фонд, взявши в полон ще 11 російських солдатів під час бою на Курщині”, – зазначили у ДШВ.
Згідно з повідомленням, російське командування відправило погано оснащених і недостатньо підготовлених військових для штурму населеного пункту, підконтрольного ЗСУ. Операція завершилася провалом: більшість окупантів була знищена, частина втекла, а ті, хто залишився, здалися в полон.
“Колишніх ув’язнених, яких кинули на штурм, командування покинуло на полі бою одразу після початку бою”, – наголосили у повідомленні.
Відео із розповідями полонених підтвердило, що вони мали завдання захопити населений пункт, де перебувають як військові ЗСУ, так і російське цивільне населення. Зустрівшись із українськими десантниками, вони вирішили здатися, щоб зберегти своє життя.
Українські військові продовжують фіксувати факти використання Росією колишніх ув’язнених у бойових діях, часто у ролі “гарматного м’яса”.
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