Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ
Зазначається, що бійці 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади затрофеїли новітній Т-90М, чотири машини Т-80 БВМ та два танки Т-72.
“Я завжди мріяв затрофеїти російський танк”, — сказав один з десантників.
Військовому разом з воїнами СБУ вдалося захопити декілька нових Т-80 БВМ на околицях міста Суджа в перші дні боїв у Курській області.
За словами офіцера-танкіста Галицької бригади, захоплені танки стануть хорошим поповненням та “підсилять танковий кулак львівських десантників в майбутніх боях з росіянами”.
Офіцер наголосив, що деякі трофейні танки мають невеликий пробіг і практично щойно зійшли з конвеєра. Інші потребують ремонту.
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