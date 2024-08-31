Українські десантники з початку боїв у Курській області затрофеїли сім російських танків, серед яких новий Т-90М.

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ

Зазначається, що бійці 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади затрофеїли новітній Т-90М, чотири машини Т-80 БВМ та два танки Т-72.

“Я завжди мріяв затрофеїти російський танк”, — сказав один з десантників.

Військовому разом з воїнами СБУ вдалося захопити декілька нових Т-80 БВМ на околицях міста Суджа в перші дні боїв у Курській області.

За словами офіцера-танкіста Галицької бригади, захоплені танки стануть хорошим поповненням та “підсилять танковий кулак львівських десантників в майбутніх боях з росіянами”.

Офіцер наголосив, що деякі трофейні танки мають невеликий пробіг і практично щойно зійшли з конвеєра. Інші потребують ремонту.