Українські військові уразили дронами арсенал зберігання ракет у селищі Котлубань, що у Волгоградській області РФ 29 вересня.

Про це повідомляють джерела у силових структурах LIGA.net.

Операцію організували Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та Збройних сил України. Внаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів окупаційної армії РФ.

Як повідомило джерело, склад атакували близько 120 дронів. Відстань до цілі — понад 600 кілометрів.

Нагадаємо, 29 вересня у РФ заявили про масовану атаку дронів. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що над регіоном буцімто збили кілька дронів, а внаслідок падіння їхніх уламків сталося загоряння сухої трави, яке, за його словами, уже загасили.

Безпілотники також атакували, Воронезьку, Бєлгородську, Ростовську, Курську області та Краснодарський край. Як повідомили в Міноборони РФ, загалом над Росією буцімто збили 125 дронів. Українська сторона ніяк не коментувала цю подію.