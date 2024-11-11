Українські інженери представили власні розвідувальні дрони, які вже випробовуються у бойових умовах і можуть стати альтернативою відомим коптерам Mavic: на відміну від китайських моделей, українські дрони створені спеціально для військових завдань і розроблені з урахуванням потреб фронту.

Про це повідомляє Defence Express.

В Україні наразі близько 10 компаній займаються розробкою дронів подібного класу. Всі представлені моделі мають схожі характеристики: польотний час від 40 до 60 хвилин, корисне навантаження 1–3 кг, і головне – можливість не тільки вести розвідку, але й виконувати завдання зі скидання вантажу на цілі.

“Завдання Мінстратегпрому – забезпечити лінійку дронів із високими тактико-технічними характеристиками, які відповідатимуть вимогам військових”, – пояснив очільник міністерства Герман Сметанін.

Серед представлених дронів виділяється “Шмавік”, який отримав офіційну кодифікацію Міноборони. Він має масу 2,4 кг, може долати до 15 км та перебувати у повітрі до 60 хвилин. Інший цікавий дрон – Ptakh-S, який відрізняється вищою вантажопідйомністю (4,8 кг) та дальністю польоту до 10 км, хоча його час перебування у повітрі складає близько 40 хвилин.

Міноборони України наразі працює над уніфікацією стандартів для таких дронів і забезпеченням їх ремонтопридатності на полі бою. Генеральний штаб також має визначитися з вибором найкращих моделей для централізованих закупівель.

“Генштаб має визначитись із виробами, які є найкращими та будуть закуповуватись, а Міноборони – спланувати фінанси та здійснити закупівлю”, – додав Сметанін.

Українські дрони-розвідники продовжують вдосконалюватися для найефективнішого виконання бойових завдань на передовій.