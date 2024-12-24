Українські інженери-волонтери створюють нову крилату ракету під назвою "Трембіта", яка буде здатна долетіти до столиці Росії Москви. Розробка вже перебуває на фінальній стадії випробувань, а серійне виробництво планується найближчим часом.

Про це пише The Economist.

“Невідомо, як довго Україна може розраховувати на масштабну іноземну військову допомогу. Тому “Трембіта” – один з кількох ракетних проєктів, які, як сподіваються в Україні, дадуть поштовх відродженню вітчизняної промисловості”, — пишуть у виданні.

“Трембіта” використовує удосконалений імпульсний реактивний двигун, який був вперше застосований на німецькій бомбі V-1 ще у 1944 році. Базова модель ракети може долати відстань до 200 км зі швидкістю 400 км/год, але інженери наразі працюють над вдосконаленою версією, що дозволить досягати більшої дальності, зокрема, до Москви.

Ракета розробляється з акцентом на низьку вартість і високу мобільність. Одна ракета разом з боєголовкою вагою 20-30 кг коштує лише 15 тисяч доларів, а у варіанті приманки — всього 3 тисячі доларів. Це дозволить ефективно виснажувати протиповітряну оборону противника.

Розробка “Трембіти” стала відповіддю на обмеження України у використанні іноземних ракет великої дальності. Зараз більшість ударів зосереджуються близько до лінії фронту, що дає змогу російським військам почуватися в певній безпеці. Метою “Трембіти” є змінити цю ситуацію, забезпечивши ефективне та доступне рішення для ураження стратегічних об’єктів на території Росії.

У виданні зазначають, Україні все ще потрібен час, якого може не вистачити. За словами високопоставленого чиновника з питань безпеки, країні знадобиться щонайменше рік, щоб почати виробляти ракети з необхідною кількістю, дальністю та характеристиками, які справді становитимуть загрозу для Росії.