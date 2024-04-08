За даними ЗМІ, це було спільною операцією хакерського угруповання BLACKJACK та СБУ.
Повідомляється, що більше ніж 10 тисяч підприємств російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційних гігантів використовували хмарний сервіс OwenCloud.ru.
Серед них були такі компанії, як “Уральський завод цивільної авіації”, “НВП “РУБИН” (входить до складу холдингу “Роселектроніка”), “Уральський завод спецтехніки”, “Газпром”, “Трансгаз”, “Лукойл”, “Роснафта”, “Норільський нікель”, “Ростелеком”, “Телеком”, “Мегафон”.
Знищено понад 300 ТБ даних, що включали 400 віртуальних та 42 фізичних сервери. На цих серверах була збережена внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти мали можливість віддалено керувати виробничими процесами на підприємствах.
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