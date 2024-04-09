Це була операція хакерської групи “BLACKJACK”, яка наближена до кібердепартаменту СБУ.

“Ця компанія відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, силових кабелів та тепломереж столиці рф. Наші хакери вимкнули 87 тис. датчиків різних систем оповіщення по всій москві та підмосков’ї. Окрім того, знищено 70 серверів та щонайменше 90 терабайт даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти)”, – йдеться у повідомленні. водо

Зараз робота об’єкта критичної інфраструктури Москви повністю заблокована, компанія не може реагувати на аварії та надзвичайні події. Відновлення її функціонування займе від 15 до 30 діб. Побажаємо різних техногенних катастроф Москві у ці дні.