Фахівці з кібератак знищили важливі дані й обладнання, паралізували роботу, а також завдали збитків низці ворожих ресурсів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у Telegram-каналі.

Зазначається, що активісти кіберспільноти BO_Team спільно з фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели атаку на важливі дані й обладнання на території держави-агресора. Зокрема, українські хакери знищили понад 100 терабайтів даних розробника програмного забезпечення “OrbitSoft”, який працював на замовлення російської армії.

Також було знищено усі дані на восьми серверах компанії “Orient Systems”, яка постачала обладнання для навігації. Ця компанія співпрацювала з російськими виробниками військової техніки, зокрема безпілотників.

Окрім цього, кіберфахівці знищили усі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів “Линктелеком НН” та “Аксесс Телеком” у місті Нижній Новгород.

“Усім абонентам вказаних провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України”, — повідомили в ГУР.