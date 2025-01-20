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Українські компанії постачали мікрочипи для російських ракет. СБУ готує підозри

Служба безпеки України викрила компанії в Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, які під час повномасштабного вторгнення обминали міжнародні санкції та постачали електронні компоненти для виробництва російських ракет і дронів.

Понеділок, 20 січня 2025, 22:28

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Компанії, що входять до міжнародної корпорації, виготовляли мікрочипи та електронні плати, які використовуються в системах навігації та управління ракетами “Х-101”, “Калібр” і “Іскандер-К”, а також у дронів-камікадзе та інших військових системах.

Частину продукції підміняли кінцевого споживача та переправляли до Росії через компанії на Близькому Сході.

Задокументовано, що лише влітку 2022 року до Росії було переправлено більше 1500 одиниць мікроелектроніки на понад $600 000.

Факти підтверджені експертизами, проведеними на основі уламків російських ракет і дронів.

Один з фігурантів затриманий, йому загрожує до 12 років в’язниці. Іншим учасникам схеми готуються повідомлення про підозру.

Теги: підозра, СБУ

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