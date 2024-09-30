Причину цього явища пояснили у Сумському гідрометцентрі.
Зазначається, що східні та північно-східні регіони України сьогодні зіткнулися з серйозним погіршенням якості повітря. Причиною стало атмосферне “закидання” пилу і смогу з території РФ.
“Серйозне погіршення якості повітря в східних та північно-східних регіонах України через “закидання” атмосферним вихором пилу і смогу із території Московії. Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній. Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув північний вітер”, — йдеться у повідомленні.
Найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.
Фахівці радять обмежити перебування на вулиці, зачинити вікна та уникати тривалого контакту з забрудненим повітрям.
За даними сервісу IQair, серед десяти українських міст найзабрудненіше повітря зараз у Полтаві: там концентрація PM2.5 у 4,5 рази перевищує річний показник ВООЗ щодо якості повітря.
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