Цього року в Україні мобільні оператори розпочнуть поступове відключення 3G-мереж. Це рішення спрямоване на оптимізацію використання радіочастотного спектра та розвиток мереж четвертого покоління (4G), які забезпечують швидший і якісніший доступ до інтернету.

Про це повідомляє пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

“Відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги. Однак, для швидкісного інтернету варто вже зараз перейти на 4G, щоб уникнути незручностей у майбутньому”, – зазначили у НКЕК.

Оператори заздалегідь повідомлятимуть своїх клієнтів про вимкнення 3G у конкретних регіонах. Абонентам, чиї пристрої вже підтримують 4G, не потрібно буде нічого змінювати. Однак ті, у кого смартфони не оснащені цією функцією, зможуть скористатися вигідними пропозиціями операторів для оновлення своїх пристроїв.

Перехід на 4G також передбачає прості налаштування для смартфонів. Для Android і iOS є покрокові інструкції, які допоможуть налаштувати зв’язок.

Фахівці підкреслюють, що модернізація мереж створить більше можливостей для використання сучасних технологій і покращить доступ до високошвидкісного інтернету.