Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За його даними, серед знищеного за цей тиждень – вісім установок ППО, 15 реактивних систем залпового вогню, 197 бойових броньованих машин і 318 артилерійських систем ворога.
Крім того, загарбницькі війська втратили ще 578 одиниць автомобільної техніки й 72 одиниці спецтехніки.
Додатково до цього, українські захисники знищили ворожий літак, гелікоптер, щонайменше шість російських ракет та 414 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно склали 668 930 осіб, з них 1300 — за останню добу.
Нагадаємо, у вересні російська армія у війні з Україною в середньому втрачала щодня 1271 людину — вбитою або важкою пораненою. Таким чином, перший місяць осені 2024 року став найбільш смертоносним для російської армії.
- Від початку доби на фронті відбулося 80 боєзіткнень, – Генштаб
- Вересень став найбільш смертоносним місяцем для армії РФ за час повномасштабної війни
- Вересень був місяцем із найбільшою кількістю цивільних жертв в Україні у 2024 році, — ООН