За тиждень, з 6 по 13 жовтня, втрати російської армії склали близько 8460 осіб особового складу. Також за цей період було знищено 1662 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його даними, серед знищеного за цей тиждень – вісім установок ППО, 15 реактивних систем залпового вогню, 197 бойових броньованих машин і 318 артилерійських систем ворога.

Крім того, загарбницькі війська втратили ще 578 одиниць автомобільної техніки й 72 одиниці спецтехніки.

Додатково до цього, українські захисники знищили ворожий літак, гелікоптер, щонайменше шість російських ракет та 414 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно склали 668 930 осіб, з них 1300 — за останню добу.

Нагадаємо, у вересні російська армія у війні з Україною в середньому втрачала щодня 1271 людину — вбитою або важкою пораненою. Таким чином, перший місяць осені 2024 року став найбільш смертоносним для російської армії.