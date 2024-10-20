Також ворог позбувся 1211 одиниць техніки та озброєння, зокрема однієї реактивної системи залпового вогню і 76 танків.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, за тиждень з 13 по 20 жовтня 2024 року втрати противника склали близько 9590 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали також озброєння і військова техніка російських військ, зокрема:

– 76 танків;

– 235 бойових броньованих машин;

– 155 артилерійських систем;

– 1 РСЗВ;

– 403 одиниці автотехніки;

– 41 одиниця спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено щонайменше 5 ворожих ракет та 295 БпЛА ОТР.

Серед знищеного за тиждень – 235 бойових броньованих машин, 155 артилерійських систем, 403 одиниці автотехніки та 41 одиниця спецтехніки.