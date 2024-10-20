Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За його словами, за тиждень з 13 по 20 жовтня 2024 року втрати противника склали близько 9590 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали також озброєння і військова техніка російських військ, зокрема:
– 76 танків;
– 235 бойових броньованих машин;
– 155 артилерійських систем;
– 1 РСЗВ;
– 403 одиниці автотехніки;
– 41 одиниця спецтехніки.
Окрім цього, нашими захисниками знищено щонайменше 5 ворожих ракет та 295 БпЛА ОТР.
Серед знищеного за тиждень – 235 бойових броньованих машин, 155 артилерійських систем, 403 одиниці автотехніки та 41 одиниця спецтехніки.
- Сили ППО збили за ніч та ранок 31 ворожий безпілотник у 12 областях країни
- Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки РФ: скільки БпЛА та ракет вдалось збити
- Балістична атака на Кривий Ріг: постраждали 17 людей