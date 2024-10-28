Протягом минулого тижня в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" українські підприємці отримали 511 кредитів на загальну суму 2,4 мільярда гривень через уповноважені банки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Від початку 2024 року бізнесу було видано 19 557 пільгових кредитів на суму 73,2 мільярда гривень, із яких 14 799 кредитів на 38,0 мільярдів видано банками державного сектору.

Програма зберігає свою актуальність і під час воєнного стану: за цей період видано 63 699 кредитів на 250,5 мільярда гривень, з яких 47 833 кредити на 128,4 мільярда гривень також надано банками державного сектору.

За видами фінансування, кредити з початку воєнного стану були спрямовані на такі цілі:

27,75 млрд грн — інвестиційні проєкти;

65,51 млрд грн — підтримку оборотного капіталу;

40,0 млрд грн — підтримку аграрного сектору;

24,49 млрд грн — переробку сільськогосподарської продукції;

57,55 млрд грн — антивоєнні потреби;

20,85 млрд грн — кредитування бізнесу в зонах підвищеного воєнного ризику.

Від старту програми було укладено 98 521 кредитний договір на загальну суму 340,1 мільярда гривень, з яких банки державного сектору підписали 68 309 договорів на суму 155,1 мільярда гривень.