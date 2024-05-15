Українські військові на окремих ділянках на Харківському напрямку, в районах Лук’янців і Вовчанська «перемістилися на більш вигідні позиції».

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативному вечірньмоу зведенні на 23:00 14 травня.

«На окремих ділянках, в районах Лук’янців і Вовчанська, внаслідок вогневого впливу і штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців й уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр і перемістилися на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитися. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони», – інформувало українське командування.

Ситуація в районах бойових дій залишається «складною, втім контрольованою Силами оборони України», додали в Генштабі.

«Сьогодні ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському і Покровському напрямках. Від початку доби відбулося 145 бойових зіткнень, противник завдав три ракетних удари, понад 320 ударів дронами-камікадзе і здійснив понад 2400 обстрілів позицій наших військ. Активно задіював авіацію – російські терористи скинули на територію України майже 70 керованих авіабомб», – йдеться у зведенні.

За інформацією штабу, на Покровському напрямку українські підрозділи відбили 33 атаки російських сил.

«У ході боїв внаслідок штурмових дій та інтенсивного вогневого впливу противника на окремих напрямках наші підрозділи змінили позиції для збереження життя військовослужбовців та покращення тактичного положення», – стверджується в повідомленні.