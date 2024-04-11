Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже на завершальній стадії.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна.

«Наразі у нас проходять навчання одразу декілька груп, декілька підготовчих етапів – на завершальних етапах, зокрема пілоти, що проходять підготовку в Данії та США», – зазначив речник.

Він уточнив, що наші пілоти вже тренуються відточувати свою майстерність на завданнях, які будуть поставлені перед ними в Україні. Вони відпрацьовують удари по малорозмірних цілях, в тому числі таких, як «шахеди», і таких, як крилаті та керовані авіаційні ракети тощо, сказав Євлаш.

Він також зауважив, що про терміни поставок в Україну F-16 не слід говорити:

«Наші партнери не багатослівні. Все, що стосується F-16, проводиться за зачиненими дверима. І про терміни ми не говоримо. Певна стратегічна невизначеність дає нам момент для раптовості та несподіваного удару», – наголосив Євлаш.

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