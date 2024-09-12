Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Провів плідну телефонну розмову з міністром оборони Румунії Анджелом Тилваром. Ключова тема — посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів”, — написав він.

За його словами, незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot.

“F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії. Подякував румунському колезі, народу та уряду його країни за підтримку і зміцнення нашої ППО. Домовилися продовжувати співпрацю. Планую свій візит до Румунії”, — додав він.