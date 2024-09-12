Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
“Провів плідну телефонну розмову з міністром оборони Румунії Анджелом Тилваром. Ключова тема — посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів”, — написав він.
За його словами, незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot.
“F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії. Подякував румунському колезі, народу та уряду його країни за підтримку і зміцнення нашої ППО. Домовилися продовжувати співпрацю. Планую свій візит до Румунії”, — додав він.
- Результати розслідування катастрофи F-16 будуть оприлюднені найближчим часом, — Сирський
- Україна досі не встановила причину падіння F-16 та загибелі пілота, — WSJ
- Під час масованого обстрілу РФ загинув льотчик ЗСУ Олексій Месь