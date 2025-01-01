Про це повідомили у посольстві Великої Британії.
Зазначається, що інструктори Королівських ВПС Великої Британії навчали пілотів основам загального керування літаком, польотам за приладами, навігації на низьких висотах та виконанню польотів у складних формуваннях.
Нагадаємо, Норвегія навчатиме українських пілотів та наземних спеціалістів F-16 у Португалії.
У відомстві зазначали, що уряд виділив фінансування для підтримки підготовки українських пілотів та наземного персоналу в 2025 році.
Оскільки Данія в 2025 році припиняє навчання пілотів на F-16 і переходить на F-35, весь процес навчання буде перенесено до Португалії за участю інструкторів з Норвегії.
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