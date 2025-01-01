200 українських авіаторів успішно пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії, готуючись до подальшого навчання на винищувачах F-16.

Про це повідомили у посольстві Великої Британії.

Зазначається, що інструктори Королівських ВПС Великої Британії навчали пілотів основам загального керування літаком, польотам за приладами, навігації на низьких висотах та виконанню польотів у складних формуваннях.

Нагадаємо, Норвегія навчатиме українських пілотів та наземних спеціалістів F-16 у Португалії.

У відомстві зазначали, що уряд виділив фінансування для підтримки підготовки українських пілотів та наземного персоналу в 2025 році.

Оскільки Данія в 2025 році припиняє навчання пілотів на F-16 і переходить на F-35, весь процес навчання буде перенесено до Португалії за участю інструкторів з Норвегії.