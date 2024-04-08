Бійці бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” знищили реактивну систему залпового вогню “Ураган”, з якої ворог обстрілював Харківську область. Захисники завдали удару по ворожій техніці за допомогою FPV-дрона.
Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.
“Розрахунок ворожого РСЗВ повертався у пункт постійної дислокації. У цей момент оператор FPV-дрона бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” уразив бойову машину. Бійці бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” за допомогою безпілотника нанесли удар по реактивній системі залпового вогню “Ураган”, з якої окупанти обстрілювали Харківську область”, – повідомили у Держприкордонслужбі.
Як повідомляв бійці 1-го штурмового загону спецпризначення “Омега” Національної гвардії знищили штурмову групу ворога на східному напрямку. По окупантах вони спрямували вогонь із ПТРК “Корсар”.
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