Удар по ворожій техніці прикордонники завдали у момент, коли розрахунок ворожої РСЗВ повертався у пункт постійного розташування.

Бійці бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” знищили реактивну систему залпового вогню “Ураган”, з якої ворог обстрілював Харківську область. Захисники завдали удару по ворожій техніці за допомогою FPV-дрона.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

“Розрахунок ворожого РСЗВ повертався у пункт постійної дислокації. У цей момент оператор FPV-дрона бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” уразив бойову машину. Бійці бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” за допомогою безпілотника нанесли удар по реактивній системі залпового вогню “Ураган”, з якої окупанти обстрілювали Харківську область”, – повідомили у Держприкордонслужбі.

Як повідомляв бійці 1-го штурмового загону спецпризначення “Омега” Національної гвардії знищили штурмову групу ворога на східному напрямку. По окупантах вони спрямували вогонь із ПТРК “Корсар”.