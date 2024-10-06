Про це повідомила пресслужба української розвідки.

Зазначається, що вартість ворожого автоматизованого ЗРК становить 10 мільйонів доларів. Водночас вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили “Осу” ― кілька сотень доларів.

Нагадаємо, у вересні під час однієї з операцій бійці Головного управління розвідки Міноборони України знищили російський винищувач Су-30СМ в акваторії Чорного моря. Його вартість сягає 50 млн доларів.

За даними розвідки, знищений літак належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку повітряно-космічних військ РФ, який базується на аеродромі міста Саки в тимчасово окупованому Криму. Винищувач збили з допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.