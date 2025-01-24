Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Спочатку через погіршення погодних умов перша спроба ураження ворожої РЛС не була успішною.

Проте, після вибуху, російські військові почали евакуацію обладнання.

“Склали РЛС, завантажили в машину, і вже сідали їхати, але прилетіло знову”, — йдеться у повідомленні.

Однак українські сили здійснили повторний удар, який призвів до знищення не тільки самої РЛС “Гармонь”, але й військових, що обслуговували техніку, а також автомобіля, в якому перебували російські фахівці радіотехнічної розвідки.