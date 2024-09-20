Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
“Доручено Міністерству молоді та спорту здійснити у 2024 році виплату винагород спортсменам, які зайняли четверте-шосте місця на XXXIII літніх Олімпійських іграх, що відбулися 26 липня — 11 серпня 2024 у м. Парижі (Французька Республіка), та їх тренерам у таких розмірах: четверте місце — 250 тис. гривень, пʼяте місце — 200 тис. гривень, шосте місце — 150 тис. гривень”, — йдеться у повідомленні.
Раніше Міністерство молоді та спорту писало про те, що на Олімпіаді-2024 29 українських спортсменів посіли місця з четвертого по шосте. Вони отримали дипломи від Міжнародного олімпійського комітету.
“Окремо наголошуємо, що це рішення буде реалізовано в рамках попередньо затвердженого бюджету і не потребує виділення додаткових бюджетних коштів”, — заявили в міністерстві.
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