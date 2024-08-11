Про це повідомляє “Межа”.
В останній день спортивних змагань українець Мураз Мчедлідзе виступав у вільній боротьбі. Він здобув перемогу у сутичці з Ніколаса Де Ланге з ПАР (рахунок 5:3), а у бронзовому фіналі з рахунком програв Магомедхану Магомедову з Азербайджану (рахунок 0:10).
Загалом на Олімпіаді-2024 Україна здобула 12 медалей – 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. За кількістю нагород це другий найгірший результат збірної в історії виступів. На Олімпіаді-2016, що проходили у Ріо-де-Жанейро (Бразилія), команда “синьо-жовтих” мала 11 медалей.
Цьогоріч команду з України представляли 140 спортсменів, що стало антирекордом в історії країни.
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