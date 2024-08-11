У неділю, 11 серпня, олімпійська збірна України завершила виступи на літніх Олімпійських іграх 2024 року у Франції.

Про це повідомляє “Межа”.

В останній день спортивних змагань українець Мураз Мчедлідзе виступав у вільній боротьбі. Він здобув перемогу у сутичці з Ніколаса Де Ланге з ПАР (рахунок 5:3), а у бронзовому фіналі з рахунком програв Магомедхану Магомедову з Азербайджану (рахунок 0:10).

Загалом на Олімпіаді-2024 Україна здобула 12 медалей – 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. За кількістю нагород це другий найгірший результат збірної в історії виступів. На Олімпіаді-2016, що проходили у Ріо-де-Жанейро (Бразилія), команда “синьо-жовтих” мала 11 медалей.

Цьогоріч команду з України представляли 140 спортсменів, що стало антирекордом в історії країни.