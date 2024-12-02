Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю “Дзеркалу тижня”.
Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії студенти-чоловіки не могли виїжджати за кордон для участі в міжнародних навчальних програмах. Проте з 2024 року вони отримали можливість навчатися в іноземних університетах.
За словами Винницького, з 1 січня до 1 квітня 2024 року українські університети направили за кордон 561 студента для участі в програмах академічної мобільності. Усі чоловіки-студенти повернулися до України.
Також Винницький зазначив, що викладачі українських закладів вищої освіти можуть виїжджати за кордон для участі в програмах підвищення кваліфікації та наукових конференціях.
“Для виїзду військовозобов’язаних науково-педагогічних працівників потрібен лист МОН до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону. З 1 січня до 30 вересня 2024 року міністерство підготувало 1297 таких листів. За цей період вчасно не повернувся з-за кордону аж один науково-педагогічний працівник”, — зазначив Винницький.
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