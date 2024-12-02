З 2024 року українські чоловіки-студенти та науково-педагогічні працівники отримали можливість виїжджати за кордон.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю “Дзеркалу тижня”.

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії студенти-чоловіки не могли виїжджати за кордон для участі в міжнародних навчальних програмах. Проте з 2024 року вони отримали можливість навчатися в іноземних університетах.

За словами Винницького, з 1 січня до 1 квітня 2024 року українські університети направили за кордон 561 студента для участі в програмах академічної мобільності. Усі чоловіки-студенти повернулися до України.

Також Винницький зазначив, що викладачі українських закладів вищої освіти можуть виїжджати за кордон для участі в програмах підвищення кваліфікації та наукових конференціях.