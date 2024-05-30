Українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, повинні особисто приїхати до України, щоб стати на військовий облік. Дистанційна постановка на облік неможлива.

Про це повідомила пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.

“Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, 17- річним юнакам можуть надсилати повістки від ТЦК у випадку, якщо вони не стануть на військовий облік. При цьому повістки можуть отримати і ті юнаки, які виїхали за кордон, але не стали на облік. Опція оновлення через “Резерв+” працює лише для тих чоловіків, які вже стоять на обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном.

«Оновлення стосується всіх військовозобов’язаних громадян України віком від 18 до 60 років. Для оновлення контактних даних згідно з вимогою закону, військовозобов’язаний має перебувати на обліку. На військовий облік громадяни стають у 17 років. Якщо цього не було зроблено, військовозобов’язаний має звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації та стати на військовий облік. Наразі, це єдиний спосіб, дистанційно така можливість відсутня», — пояснили у Міноборони.