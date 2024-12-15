Про це пише Forbes.
Видання зазначає, що на рідкісному відео зафіксовано момент, коли Су-27 випускає чотири такі бомби з одного пілона під крилом, використовуючи тактику низького польоту з різким набором висоти перед скиданням, що допомагає уникати ворожих засобів ППО. Зазначається, що удару українська авіація завдавала по російському плацдармі у Курській області.
Після скидання бомб, пілот відразу нахиляється та повертається, щоб забезпечити якнайбільшу відстань між літаком та російськими засобами ППО в цьому районі.
За словами журналістів, ціллю атаки, відзнятої на відео, став один із понтонних мостів через річку Сейм у Курській області, побудований для зміцнення російських оборонних позицій.
Зазначається, що цей метод — літати низько, набирати висоту, випускати бомби і відступати — “мінімізує вплив ворожого вогню на військовий літак без серйозного обмеження дальності польоту бомби”.
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