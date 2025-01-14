За минулу добу, 13 січня, українські захисники ліквідували 1330 російських військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Окрім цього, за минулу добу українські сили змогли знешкодити 3 танки, 11 бойових броньованих машин, 47 артсистем та 1 РСЗВ.

Також українські військовослужбовці ліквідували 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 83 одиниці автомобільної техніки та 1 одиницю спецтехніки.