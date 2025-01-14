Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Окрім цього, за минулу добу українські сили змогли знешкодити 3 танки, 11 бойових броньованих машин, 47 артсистем та 1 РСЗВ.
Також українські військовослужбовці ліквідували 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 83 одиниці автомобільної техніки та 1 одиницю спецтехніки.
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