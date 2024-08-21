У ніч на 21 серпня підрозділи Військово-морських Сил ЗСУ разом з іншими силами оборони здійснили атаку на зенітно-ракетний комплекс С-300, розташований поблизу населеного пункту Новошахтинськ у Ростовській області Росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“За результатами об’єктивного контролю спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти використовують комплекси С-300 для завдання ударів по мирних містах України, знищуючи житло українців та тероризуючи цивільне населення.

Раніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що близько першої години ночі російська ППО на заході регіону нібито збила ракету.