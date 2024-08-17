Відповідне відео оприлюднив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram-каналі.
“Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. Українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника”, – йдеться у повідомленні.
На відео, яке зняте розвідувальним БпЛА, показаний момент потужного вибуху та обвал полотна мосту у річку.
“Дякую льотчикам та усім, хто забезпечує бойову роботу авіації”, – завершив командувач Повітряних сил.
- Росія стягує сили до Курської області
- Операція в Курській області потрібна для знищення ресурсів РФ, – Зеленський
- ЗСУ взяли у полон близько 2000 російських солдатів під час наступу на Курську область, — The Independent