Відповідне відео оприлюднив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram-каналі.

“Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. Українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника”, – йдеться у повідомленні.