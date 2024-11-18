У ніч із 17 на 18 листопада 2024 року російські війська завдали ударів по Сумщині, застосувавши дві балістичні ракети "Іскандер-М" та керовану авіаційну ракету Х-59. Запуски були здійснені з території Воронезької та Курської областей РФ.