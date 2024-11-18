Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Окрім ракетних атак, ворог запустив 11 ударних безпілотників типу “Shahed” та дронів невстановленого типу.
Протиповітряна оборона України збила 8 із них у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Ще три дрони локаційно втрачено.
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