Геолокаційні кадри, а також російські та українські репортажі від 10 і 11 серпня свідчать про те, що українські сили просунулися на захід і північний захід у Курській області, попри заяви російських військових про стабілізацію ситуації.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери стверджували, що українська наступальна активність у Курській області зменшилася, а суттєвих змін на лінії фронту не відбулося. Водночас інші російські джерела, а також український військовий оглядач Костянтин Машовець стверджували, що ЗСУ просунулися до Снагоста (на південь від Коренево).

Кадри з геолокацією, опубліковані 11 серпня, показують, що українські сили нещодавно діяли на південний схід від Коренево, а також просунулися в південному Черкаському Поріччі (на північ від Суджі). Інші кадри, опубліковані 11 серпня, вказують на те, що ЗСУ нещодавно діяли на захід від Малої Локні (на північний захід від Суджі) і в районі Гуєво (на південь від Суджі).

Нагадаємо, 6 серпня російські телеграм-канали повідомили про бої в прикордонній зоні та можливий перехід українських військових на територію Курської області, проте офіційних коментарів з української сторони не було.

У неділю, 11 серпня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив продовження операції, опублікувавши відповідне фото, але не надав деталей.