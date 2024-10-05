Сили оборони України уразили ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS три командних пункти російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що днями було уражено командні пункти 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також один з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Результати ударів уточнюються, говорять у Генштабі.

Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Нагадаємо, днями Сили оборони України уразили балістичними ракетами ATACMS російську радіолокаційну станцію «Небо-М». Це дозволить українським захисникам ефективно використовувати крилаті ракети Storm Shadow і SCALP-EG.