Протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог був активним на Торецькому та Куп’янському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За суботу, 3 серпня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 49 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, здійснив понад 5100 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню.

У відповідь авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, п’ять засобів ППО, станцію РЛС, склад МТЗ та ще один важливий об’єкт окупантів.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Тихого, Глибокого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень, зокрема, біля Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового, Стельмахівки та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів неподалік Макіївки, Невського та Тернів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки, Переїзного та Спірного. На Краматорському напрямку точилося 12 боїв у районах Васюківки, Часового Яру та Андріївки. На Торецькому напрямку відбулося 20 боєзіткнень неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 45 штурмових дій в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове, Карлівка, Свиридонівка, Скучне, Іванівка та Яснобродівка. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Пантелеймонівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку російські війська здійснили сім штурмів поблизу Водяного, Костянтинівки та Роздольного. На Оріхівському напрямку дві ворожі наступальні дії неподалік Роботиного не мали успіху. На Гуляйпільському й Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога — не виявлено.