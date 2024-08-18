Військові 501 окремого батальйону морської піхоти поділилися успіхами у Курській області та опублікували кадри, на яких показано знищення російського прапора у селі Апанасівка на Курщині.

Про це військові повідомляють на сторінці у Facebook.

“Морська піхота України разом з іншими підрозділами Сил Оборони в авангарді виконання бойових завдань на території РФ. Воїни 501 окремого батальйону морської піхоти скидають триколорну ганчірку в одному з населених пунктів Курської області”, – йдеться у дописі до відео. За даними Telegram-каналів, це село Апанасівка.

Відомо, що населений пункт Апанасівка розташована у Кореневському районі Курської області. Відстань до самого Кореневого складає близько 13 кілометрів, а до кордону з Сумською областю – всього десять. Від обласного центру – Курська, Апанасівку відділяє 106 кілометрів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 17 серпня сказав, що операція Сил оборони в Курській області Росії триває саме так, як планувалося. Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки заявив, що на підконтрольних територіях Курської області Росії Україна створила військову комендатуру, яка займатиметься підтримкою правопорядку та забезпеченням першочергових потреб населення.