Президент України Володимир Зеленський розповів про ключові питання, які обговорювалися під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Серед головних тем були оборона фронтових позицій та успіхи в Курській операції.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Під час засідання було заслухано детальні звіти військового командування. Однією з головних тем став захист напрямків у Покровському районі, де українські воїни успішно протистоять ворогу. Також обговорювалися питання комплектації, ротації бригад і необхідності системних змін в управлінні людьми у Збройних силах.

“Армії потрібно більше внутрішніх системних змін, щоб на всіх рівнях у Силах оборони управління людьми стало ефективним”, – наголосив Зеленський.

Окрему увагу було приділено Курській операції, яка триває вже п’ять місяців. Зеленський повідомив, що на цьому напрямку противник втратив понад 38 тисяч осіб, з яких близько 15 тисяч – безповоротні втрати. Росія, за його словами, перекинула до регіону підрозділи, зокрема й солдатів з Північної Кореї, але ці сили не можуть бути спрямовані на інші важливі для окупанта напрямки, такі як Донеччина чи Запоріжжя.

“Ми зберігаємо буферну зону на російській території, активно знищуємо там російський військовий потенціал”, – заявив президент.

Крім того, Зеленський провів нараду з дипломатами, на якій обговорили постачання зброї Україні та підготовку до майбутніх міжнародних зустрічей. Президент висловив впевненість у появі найближчим часом позитивних дипломатичних новин для країни.

У своєму зверненні Зеленський також подякував українським військовим за їхній внесок у посилення безпеки держави та протистояння агресору, підкресливши важливість дій, які «повертають війну додому, у Росію».