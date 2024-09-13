Про це заявив Володимир Зеленський на ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES).

Він підкреслив, що країна потребує більше систем ППО та ракет, щоб ефективніше боротися з російськими дронами.

“Ми використовуємо різні види ПЗРК на полі бою. 35% усіх шахедів, ось вам наша аналітика, і вона точна, тому що ми побудували цифровий майданчик усіх шахедів, усіх дронів, які Росія використовувала по нас, по нашій цивільній інфраструктурі, 35% ми збили з ПЗРК”, — наголосив президент.

Водночас він зазначив, що в Україні є дефіцит артилерії, яка залежить від імпорту і від допомоги партнерів, окрім цього, є складність із FPV-дронами. Зеленський додав, що в Україні є системи ППО Patriot, проте їх дуже недостатньо, “але, слава Богу, реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація”.

“І тут слава Богу і нашим командам, і нашим партнерам. Partiot, перш за все, або IRIS-T, або інші наші системи, HAWKS, і так далі, вони всі працюють, і важливо, щоб вони працювали з ракетами. Ракет постійно недостатньо”, — зазначив Зеленський.