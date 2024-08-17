Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State.

Зазначається, що російські загарбники просунулися у Гродівці, Миколаївці та Північному.

Раніше Deep State фіксували просування ворога біля Піщаного та в Красногорівці.

Також протягом тижня російські загарбники спромоглися окупувати ще кілька населених пунктів Донецької області — Лисичне, Іванівку та Свиридонівку.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ протягом 16 серпня на Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 атаку в районах п’ятнадцяти різних населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Новожеланного, Гродівки та у бік Зеленого Поля. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки.