Про це повідомляє аналітичний проєкт Deep State.
Зазначається, що російські загарбники просунулися у Гродівці, Миколаївці та Північному.
Раніше Deep State фіксували просування ворога біля Піщаного та в Красногорівці.
Також протягом тижня російські загарбники спромоглися окупувати ще кілька населених пунктів Донецької області — Лисичне, Іванівку та Свиридонівку.
Додамо, за даними Генштабу ЗСУ протягом 16 серпня на Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 атаку в районах п’ятнадцяти різних населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Новожеланного, Гродівки та у бік Зеленого Поля. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки.
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