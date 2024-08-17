Українські церкви висловили підтримку забороні УПЦ МП, підкресливши, що основною загрозою для релігійної свободи в Україні є російська агресія, яка призвела до загибелі багатьох священників.

Про це заявили Представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій підтримала ініціативу президента Володимира Зеленського щодо заборони діяльності організацій, пов’язаних з Російською православною церквою, зокрема, Української православної церкви Московського патріархату.

Вони підкреслили, що російська агресія є головною загрозою для релігійної свободи в Україні, що призвела до загибелі священників та руйнування храмів.

“Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку”, – йдеться у повідомленні.

Московський патріархат виправдовує насильство та обмеження релігійних свобод, а також порушує моральні норми.

Президент Зеленський підтвердив підтримку законопроєкту про заборону Української православної церкви Московського патріархату в Україні.