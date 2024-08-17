Про це заявили Представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій підтримала ініціативу президента Володимира Зеленського щодо заборони діяльності організацій, пов’язаних з Російською православною церквою, зокрема, Української православної церкви Московського патріархату.
Вони підкреслили, що російська агресія є головною загрозою для релігійної свободи в Україні, що призвела до загибелі священників та руйнування храмів.
“Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку”, – йдеться у повідомленні.
Московський патріархат виправдовує насильство та обмеження релігійних свобод, а також порушує моральні норми.
Президент Зеленський підтвердив підтримку законопроєкту про заборону Української православної церкви Московського патріархату в Україні.
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